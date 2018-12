Medienbericht: Champions League womöglich bald am Wochenende

Berlin Einem Medienbericht zufolge erörtert die Uefa eine Änderung der Champions League. Demnach könnten die Spiele bald am Wochenende stattfinden. Es geht um mehr Geld. Aber was würde das für die nationalen Ligen bedeuten?

Die Debatte über Reformen und neue Formate im Fußball reißt nicht ab. Jetzt diskutiert die Europäische Fußball-Union (Uefa) offenbar Pläne über eine Änderung in der Champions League. Demnach könnte in Zukunft nicht mehr am Dienstag- und Mittwochabend, sondern am Wochenende gespielt werden. Das berichtet Sport-Bild.