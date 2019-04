Junge Wilde begeistern Europa : Ajax wird zum Titelkandidaten

Turin Amsterdam steht nach dem 2:1 bei Juventus Turin im Halbfinale der Champions League. Das muss noch lange nicht das Ende einer aufregenden Tour durch Europa sein.

Am 23. April 1997 endete eine große Fußball-Geschichte. Ajax Amsterdam hatte sie geschrieben. Sie hatte ihren Höhepunkt zwei Jahre vorher, als eine junge Mannschaft mit bezauberndem Spiel durch ein 1:0 gegen AC Mailand die Champions League gewann. Louis van Gaal war ihr Trainer. 1996 stand die Elf erneut im Finale des wichtigsten kontinentalen Wettbewerbs, sie unterlag Juventus Turin nach Elfmeterschießen. Und an diesem 23. April zog erneut Juve den Schlussstrich unter ein großes Ajax-Kapitel. Mit einem 1:4 verabschiedete sich Amsterdam im Halbfinale aus der Champions League.

22 Jahre später steht Ajax zum ersten Mal wieder in der Vorschlussrunde. Und vieles ist wie damals. Europa staunt über eine Mannschaft, deren Ziel offenkundig ist, nicht nur zu gewinnen, sondern auf die schöne Art zu gewinnen. Da entspricht sie ganz dem holländischen Ideal, für das der große Johan Cruyff in den 1970er Jahren als Spieler und später als Trainer stand. Ajax 2019 spielt in seiner ästhetischen Tradition, und es lässt sich von großen Namen nicht erschrecken. Auch Stolz ist ein holländischer Wesenszug.