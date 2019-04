Konfrontationskurs zu der Club-Vereinigung : Europäische Fußball-Ligen gegen Champions-League-Reform

Lissabon Die Club-Vereinigung und die Uefa hatten darüber diskutiert, Europapokal-Spiele am Wochenende stattfinden zu lassen. Die europäischen Fußball-Ligen gehen nun auf Konfrontaionskurs.

Europas Fußball-Ligen gehen auf Konfrontationskurs zu der Club-Vereinigung und lehnen die publik gewordenen Pläne für eine Reform der Champions League ab. Bei der Generalversammlung in Lissabon forderte der European Leagues genannte Zusammenschluss von 36 Fußball-Ligen aus 29 Ländern eine Garantie für nationale Spiele am Wochenende. „Die Leidenschaft der Fußballfans ist vom lokalen Fußball und von der Tradition geprägt, am Samstag und Sonntag mit Familie und Freunden ins Stadion zu gehen“, hieß es in einem Statement am Freitag.