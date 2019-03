Reform ab 2024: Champions League am Wochenende kein Tabu mehr

Amsterdam Samstag, 15.30 Uhr. Für jeden Fußball-Fan kann dieser Zeitpunkt nur eines bedeuten: Bundesliga! Aber muss sie bald der Königsklasse weichen? Champions-League-Spiele am Wochenende sind für Europas Top-Klubs kein Tabu mehr.

Europapokal-Spiele am Wochenende sind trotz der klaren Opposition aus der Bundesliga nach Ansicht des Vorsitzenden der European Club Association, Andrea Agnelli, künftig nicht mehr auszuschließen. „Wir müssen die Zukunft planen“, sagte der Präsident von Juventus Turin am Dienstag in Amsterdam. Bei den laufenden Reform-Diskussionen über den Modus für Champions League und Europa League von 2024 an sei das Thema laut Agnelli allerdings noch nicht besprochen worden.