2:2 im letzten Hinrundenspiel : Schalke nur mit Remis gegen Freiburg

Gelsenkirchen Trotz zweier Elfmeter und eines Rekordtores von Nils Petersen hat der SC Freiburg zum Hinrundenabschluss einen Sieg aus der Hand gegeben. Die Breisgauer mussten sich nach einer 2:1-Führung mit einem 2:2 bei Schalke 04 zufrieden geben.

Schalke schloss die Hinrunde mit 30 Punkten als Tabellenfünfter ab - mit nur drei Zählern weniger, als der Beinahe-Absteiger in der kompletten Vorsaison geholt hatte. Freiburg punktete nach zwei Niederlage in Folge wieder und bleibt im vorderen Mittelfeld.

Im Gedenken an den Schalker Fan, der am vergangenen Mittwoch auf dem Weg ins Stadion in Wolfsburg gestorben war, begann das Spiel in Stille. Beide Fanlager schwiegen, die Nordkurve trug Schwarz - 04 Minuten lang. Dann wurde es gewohnt laut. Die erste Chance hatten die Freiburger: Nach einer Flanke von Grifo verfehlte Petersen mit einem Volleyschuss nur knapp das Schalker Tor (9.).