1:0-Sieg in Mainz : Bayer beendet das Fußballjahr mit einem Sieg in Unterzahl

Mainz Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz siegt in Unterzahl durch ein Abstaubertor von Lucas Alario in der Nachspielzeit. Wendell sieht innerhalb von zwölf Minuten Gelb-Rot.

Versöhnlich in die Winterpause? Oder im Krisenmodus? Das war vor Bayer Leverkusens letztem Spiel im Jahr 2019 die große Frage. Die Werkself trat nach zuletzt drei Niederlagen in Folge gegen Turin (0:2), Köln (0:2) und Berlin (0:1) mehr als nur angeschlagen beim erstarken FSV Mainz an – und trotzte den Rheinhessen in Unterzahl einen 1:0 (0:0)-Sieg ab. Sie hat sich für das versöhnliche Ende eines turbulenten Fußballjahres entscheiden, doch das war ein hartes Stück Arbeit. Und auch ein bisschen schmeichelhaft.