Borussia Dortmund zittert sich in die Königsklasse

BVB zittert sich in die Königsklasse - Auch Hoffenheim dabei

Sinsheim Borussia Dortmund hat eine durchwachsene Saison mit viel Glück zu einem versöhnlichen Ende geführt. Der BVB unterlag zwar am letzten Spieltag 1:3 (0:1) beim direkten Konkurrenten 1899 Hoffenheim, schaffte aber dennoch den Einzug in die Champions League. Auch der TSG gelang die Qualifikation für die Königsklasse.

Marco Reus (58.) traf für den BVB. Andrej Kramaric (26.), Adam Szalai (63.) und Pavel Kaderabek (73.) waren für die Kraichgauer erfolgreich. Für beide Klubs ging es in dem "Endspiel" um Mehreinnahmen von gut 50 Millionen Euro. In der Europa League sind 30 Millionen weniger zu verdienen. Für den Österreicher Peter Stöger war es wahrscheinlich das vorerst letzte Spiel als Dortmunder Trainer. Die Borussen werden in der kommenden Woche wohl den Schweizer Lucien Favre als neuen Coach vorstellen.