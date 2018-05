VfL Wolfsburg rettet sich durch 4:1 gegen Köln in die Relegation

Wolfsburg rettet sich in die Relegation

Wolfsburg Der VfL Wolfsburg muss wie in der Vorsaison in die Bundesliga-Relegation. Der Meister von 2009 und Pokalsieger von 2015 schaffte trotz eines 4:1 (1:1) gegen den Tabellenletzten 1. FC Köln zum Saisonabschluss der Fußball-Bundesliga nicht mehr den Sprung auf Rang 15.

Für den VfL trafen Josuha Guilavogui (1. Minute), Divock Origi (54.), Robin Knoche (71.) und Josip Brekalo (90.+1) vor lediglich 26 112 Zuschauern in der nicht ausverkauften VW-Arena. Für die Kölner, die bereits zuvor als Absteiger festgestanden hatten, war nur Nationalspieler Jonas Hector (32.) erfolgreich. Ernsthaft Gegenwehr bot der FC dem VfL nicht mehr.

Das Team von Trainer Bruno Labbadia spielt damit am Donnerstag und am Pfingstmontag gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel um den letzten Platz in der Fußball-Bundesliga. Im Vorjahr hatte Wolfsburg durch zwei 1:0-Siege gegen Braunschweig die Klasse gehalten.