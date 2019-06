Sebastian Hoeneß : Neffe von Uli Hoeneß wird Trainer bei Bayern München II

München Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat einen neuen Trainer - und der hat einen prominenten Onkel. Sebastian Hoeneß, Neffe von Präsident Uli Hoeneß, wird bald bei der Drittliga-Spielen der Münchner an der Seitenlinie stehen.

Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Sebastian Hoeneß zum Trainer der zweiten Mannschaft befördert. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wird der Neffe des Vereinspräsidenten Uli Hoeneß das Team ab der neuen Saison in der 3. Liga betreuen und die Nachfolge von Holger Seitz antreten, der in den sportlichen Führungsstab am FC Bayern Campus aufrückt.