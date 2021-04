Länderspiel-Experte : Matthäus wird Hoeneß-Nachfolger bei RTL

Köln RTL hat seine Experten-Stelle bei den Übertragungen von Spielen des DFB-Teams erneut prominent besetzt. Lothar Matthäus wird künftig die Partien der Nationalelf analysieren. Er tritt damit die Nachfolge von Uli Hoeneß an. Seine Tätigkeit bei Sky behält er bei.

"Wie gewohnt, werde ich die Spiele objektiv, aber auch wenn nötig kritisch begleiten", sagte Matthäus. Er hoffe, ergänzte der Weltmeisterkapitän von 1990, dass die DFB-Auswahl an frühere Erfolge anknüpfen könne.

Matthäus ist seit der Saison 2012/13 als TV-Experte für Sky tätig. RTL hält die exklusiven TV-Rechte an den DFB-Partien in der WM-Quali und zeigt allein in diesem Jahr noch insgesamt neun Spiele.