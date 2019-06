„Nichts sehnlicher“ : Beckenbauer wünscht sich Klopp als Bayern-Trainer

München Er wünsche sich „nichts sehnlicher“, als Jürgen Klopp beim FC Bayern München zu sehen. Das sagt kein Geringerer als der Kaiser.

Beckenbauer bekräftigte überdies wie schon im März vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse zwischen den Bayern und Liverpool, dass Klopp "den neuen Fußball" nach Deutschland gebracht habe. "Schnelles Umschaltspiel, mit schnellen Spielern den Gegner zu überfallen. Das hat das zähe Ballgeschiebe abgelöst. Was er in Dortmund begonnen hat, hat er in Liverpool verfeinert", sagte er.