Medienberichte : Hudson-Odoi vor Vertragsverlängerung bei Chelsea

München Bayern München bekommt seinen Wunschspieler Callum Hudson-Odoi wohl nicht. Der 18-Jährige steht vor einer langfristigen Vertragsverlängerung beim FC Chelsea.

Die englische Jungnationalspieler kuriert gerade einen Riss der Achillessehne aus, den er im April erlitten und seine Saison vorzeitig beendet hatte. Hudson-Odoi kam in dieser Spielzeit in zehn Ligaspielen (eine Vorlage) zum Einsatz, zudem lief er neunmal in der Europa League auf (vier Tore, zwei Vorlagen) und debütierte im März für die Three Lions. Die Vertragsunterzeichnung sei nur eine Frage der Zeit, schrieb etwa The Evening Standard.