Kahn-Rückkehr zu Bayern : Gespräche sind "sehr weit entwickelt"

Hamburg Rekordmeister Bayern München und Ex-Torhüter Oliver Kahn befinden sich in sehr engem Austausch über eine Rückkehr des ehemaligen Kapitäns. Spruchreif ist aber noch nichts.

Die Gespräche zwischen dem ehemaligen Fußball-Nationaltorwart Oliver Kahn (49) und Bayern München über eine Rückkehr zum Rekordmeister sind "sehr weit entwickelt". Es sei "kein Geheimnis, dass wir in einem sehr, sehr engem Austausch sind", sagte Kahn am Mittwoch bei der Spielmacher-Konferenz in Hamburg.