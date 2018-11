FC Bayern München: Mats Hummels nimmt Rafinha nach Ärger um Halloween-Kostüm in Schutz

Düsseldorf Bayern Münchens Rafinha kam er im arabischen Gewand und mit einer Bomben-Attrappe zur Halloween-Party der Bayern-Profis. Das Kostüm sorgte für mächtig Ärger. Mats Hummels verteidigt seinen Teamkollegen nun.

Damit, dass sein Kostüm für so viele Schlagzeilen sorgt, hatte Bayern-Profi Rafinha wohl nicht gerechnet. Der Brasilianer war am Mittwoch in einem arabischen Gewand, Sonnenbrille und künstlichem Schnurrbart zur Halloween-Feier der Bayern in einem Münchener Nachtclub gekommen. Soweit kann man über den Gruselfaktor der Verkleidung diskutieren, aber allein das Gewand hätte wohl noch nicht einen derartigen Shitstorm ausgelöst.