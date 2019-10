Spanier beim FC Bayern nur Ersatz : Javi Martinez muss vor Hoffenheim-Spiel getröstet werden

Bayerns Javi Martínez musste gegen 1899 Hoffenheim erneut auf der Bank Platz nehmen. Der Spanier wirkte sehr niedergeschlagen. Er musste von Co-Trainer Hansi Flick getröstet werden.

Martínez, 2012 mit 40 Millionen Euro Ablöse Münchner Rekordeinkauf, kam in dieser Saison dreimal in der Bundesliga und zweimal in der Champions League zum Einsatz. In der Startelf stand er noch nicht, beim 1:2 gegen Hoffenheim blieb er komplett draußen.