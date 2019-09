Knapper 3:2-Sieg bei Aufsteiger Paderborn : FC Bayern trotz Tabellenführung unzufrieden

Energisch: Bayern-Trainer Niko Kovac gibt an der Seitenlinie Anweisungen.

Paderborn Rechte Freude kam bei Bayern München nach der Eroberung der Tabellenspitze nicht auf. Die Umstände waren glücklich, am Auftreten des Rekordmeisters muss sich bis zum Stresstest bei Tottenham Hotspur einiges tun.

Die nackten Zahlen stimmen, doch das allein sorgt bei Bayern München selten für Glückseligkeit. Und so verließ der Serienmeister Ostwestfalen trotz der Übernahme der Tabellenführung und der nächsten Bundesliga-Rekordmarke von Tormaschine Robert Lewandowski mit einigen Sorgen. Im ersten Champions-League-Härtetest bei Vorjahresfinalist Tottenham Hotspur am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) besteht erheblicher Steigerungsbedarf.

"Wir machen einfach zu viele Fehler. Auch schon in den Spielen, die wir hoch gewonnen haben. Keiner von uns ist mit der Art und Weise zufrieden", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich nach dem wackeligen 3:2 (1:0) bei Aufsteiger SC Paderborn und legte den Finger tief in die Wunde. Sportdirektor Hasan Salihamidzic versprach: "Wir müssen, wollen und werden uns steigern in London."