Name: Juan Bernat



Beim FC Bayern: 2014-2018



Juan Bernat machte beim FC Bayern 76 Spiele, war häufig von Verletzungen geplagt und schließlich zuletzt nur noch Ergänzungsspieler. Sein Transfer zu Paris Saint-Germain wurde legendär, weil Uli Hoeneß auf der vielbeachteten Pressekonferenz der Münchner erklärte, den Entschuss, Bernat zu verkaufen, hatten die Klub-Bosse noch am selben Tag des Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla gefällt, bei dem er ein Gegentor verschuldet hatte. In der darauffolgenden Saison schoss er für die Pariser in acht Champions-League-Spielen drei Tore.