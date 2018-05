Mit diesen Plänen will die Formel 1 die Fans zurückholen

Hamburg/Barcelona Lange wurden sie vernachlässigt, nun kämpft die Königsklasse mit verschiedenen Maßnahmen um die Fans. Beim kommenden Rennen in Barcelona startet nach einigen Problemen nun auch endlich der neue Livestream.

Unzensierter Boxenfunk für die Fans

Bratches und Co. hoffen, dass sie ab 2019 dann noch mehr Rad-an-Rad-Duelle und vor allem Überholmanöver in ihrem Stream zeigen können. Dafür wurde zuletzt beschlossen, dass die komplizierte und überaus anfällige Aerodynamik der Autos vereinfacht wird. So wird unter anderem ein vereinfachter und zugleich breiterer Frontflügel vorgeschrieben, dafür wird ein breiterer und tieferer Heckflügel montiert, mit dem zugleich die Wirkung der Überhol-Hilfe DRS (Drag-Reduction-System) verstärkt wird. Die sei ein "wichtiger Schritt" für den Sport, sagte Sportchef Ross Brawn, das ehemalige "Superhirn" von Rekordweltmeister Michael Schumacher erwartet, dass die Autos "dichter zusammen" fahren können und "mehr überholt" wird.

Außerdem arbeiten Ecclestones Erben weiter daran, die Formel 1 in die Innenstädte zu holen. Die Pläne für einen Grand Prix in Miami nehmen konkrete Formen an. Der Stadtrat der Partymetropole will am Donnerstag darüber abstimmen, ob offizielle Verhandlungen mit den Besitzern der Rennserie aufgenommen werden. Miami sei eine "der glamourösesten Städte der Welt", sagte Bratches. Die Stadt in Florida habe das Potenzial, "zum perfekten Austragungsort für die Formel 1 und ihre Fans" zu werden. Zudem gelten Vietnams Hauptstadt Hanoi und Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires als mögliche Kandidaten für Rennen in der Saison 2019.