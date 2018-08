DOSB-Präsident Alfons Hörmann will Lehren aus Debatte um Mesut Özil ziehen

München DOSB-Präsident Alfons Hörmann will aus der Debatte um den aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurückgetretenen Mesut Özil auch für die anderen Sportarten in Deutschland die Lehren bezüglich der Bedeutung von Integrationsarbeit ziehen.

"Sportdeutschland ohne Integration hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und wird auch in der Zukunft nicht möglich sein", so Hörmann weiter. Insgesamt halte er die Debatte "mittlerweile sogar für wertvoll, weil daraus uns allen nochmal vor Augen geführt wird, wie in vielen Bereichen des Lebens Chance und Risiko eines solchen Themas sehr nah beieinander liegen".