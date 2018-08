VfB Stuttgart streicht Vertragsklausel von Michael Reschke

Grassau Der VfB Stuttgart hat im Vertrag mit Sportvorstand Michael Reschke die Klausel gestrichen, bis zum Sommer 2019 vorzeitig einseitig kündigen zu können.

Wie Vereinspräsident Wolfgang Dietrich am Dienstag im Trainingslager im bayerischen Grassau sagte, wurde diese Option in der Halbzeit des Testspiels am 21. Juli gegen die SG Sonnenhof Großaspach (3:1) aus dem Kontrakt genommen. Das sei ein Zeichen der Wertschätzung für Reschkes Arbeit und mit dem Ziel erfolgt, für Kontinuität in der Vereinsführung zu sorgen, sagte Dietrich.