Wegen Delta-Variante : Reiserückkehrer müssen sich auf Verschärfungen einstellen

Berlin Die rapide Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus sorgt dafür, dass in Portugal Hunderte Urlauber aus Deutschland vorzeitig die Koffer packen. Die Reisebranche kritisiert die pauschale Einstufung des Landes als Virusvariantengebiet. Bayern kündigt strengere Kontrollen von Rückkehrern an.

Hunderte Deutsche haben ihren Portugal-Urlaub vorzeitig beendet, um das neue Virusvariantengebiet so schnell wie möglich zu verlassen. Rund 270 Touristen hätten das Angebot angenommen, am Sonntag in den Flieger Richtung Heimat zu steigen, sagte Pascal Zahn vom deutschen Reiseanbieter Olimar in Köln der Deutschen Presse-Agentur. Gut 50 seien bereits am Samstag zurückgeflogen, weitere rund 20 wollten das am Montag tun, bevor um Mitternacht die neue Einstufung des Robert Koch-Instituts (RKI) in Kraft tritt. Wer ab Dienstag aus Portugal kommend in Deutschland einreist, muss sich strengen Quarantäneregeln unterziehen.