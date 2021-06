Impfkommission prüft Argumente : Sollte der Impfabstand wegen Delta verkürzt werden?

Berlin Zum Schutz vor der ansteckenderen Delta-Variante scheint es besonders wichtig zu sein, auch eine Zweitimpfung zu haben. Manche fragen sich deshalb: Sollte man Erstgeimpften die zweite Dosis früher als bisher empfohlen verabreichen?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) plädierte am Freitag in Berlin dafür, mit der Zweitimpfung im Rahmen des in der Zulassung vorgesehenen Intervalls zu bleiben. „Innerhalb des Intervalls entscheiden das am Ende der Arzt und der zu Impfende.“ Es sei absehbar, dass in vier bis sechs Wochen weit über 50 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft seien, so Spahn.