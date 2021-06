Flugobjekte mit ungewöhnlichen Bewegungsmustern : Was im Ufo-Papier des Pentagon steht

Washington Nicht nur von Menschen, die an Aliens glauben, war der neue Bericht der US-Regierung mit Spannung erwartet worden: „Nicht identifizierte Luftphänomene“ untersucht das nun veröffentlichte Pentagon-Papier - aber vieles bleibt weiter unklar.

Die US-Regierung hat einem mit Spannung erwarteten Bericht zufolge zumindest bislang keine Erklärungen für rund 140 Himmelserscheinungen aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Es gebe keine Hinweise darauf, dass hinter den unter anderem von Piloten der US-Marine beobachteten „nicht identifizierten Luftphänomenen“ geheime Technik etwa von China oder Russland oder außerirdische Raumfahrzeuge steckten - das lasse sich aber auch nicht ausschließen, hieß es in dem Bericht, der am Freitag vom US-Verteidigungsministerium in einer neunseitigen freigegebenen und als „vorläufige Bewertung“ bezeichneten Version veröffentlicht wurde.

Der Bericht der „Unidentified Aerial Phenomena Task Force“, der vom Verteidigungsministerium in Zusammenarbeit mit Geheimdiensten entstand, war mit großer Spannung erwartet worden. Unter anderem hatte der frühere US-Präsident Barack Obama die Faszination angeheizt, als er in einer TV-Show sagte, dass es „Bildmaterial und Aufzeichnungen über Objekte am Himmel gibt, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind. Wir können nicht erklären, wie sie sich fortbewegen, ihre Flugroute. Sie hatten kein einfach erklärbares Muster“.