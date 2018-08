Kommentar: Erdogan droht dem Westen mit Liebesentzug

Ankara Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan diagnostiziert eine von den USA angezettelte Währungsverschwörung und droht dem Westen mit harschen Worten mit Liebesentzug. Doch wer springt ein als Freund und Finanzier?

Die Lage in der Türkei spitzt sich zu. Wirtschaftlich und finanzpolitisch kommen harte Zeiten auf die Menschen zu. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan sieht sein Land im Wirtschaftskrieg mit dem Westen. Er diagnostiziert eine von den USA angezettelte Währungsverschwörung. Mit solch harschen Worten kann der türkische Staatschef bei seinen Anhängern punkten. Dem tun auch die galoppierende Inflation und die beunruhigend hohe Arbeitslosenzahlen kaum Abbruch. Auch sein Appell, die Türken sollten ihre Dollar- und Euroreserven in die Landeswährung umtauschen, ist ein Zeichen schierer Verzweiflung. Geht Erdogan da mit gutem Beispiel voran? Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung rund 40 Prozent an Wert verloren.