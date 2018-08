SPD will Thilo Sarrazin mit neuem Anlauf aus Partei ausschließen

Frankfurt/Main Die Genossen sind bereits ein Mal mit dem Vorhaben gescheitert: Jetzt gibt es in der SPD neue Bestrebungen für einen Parteiausschluss des umstritten Publizisten Thilo Sarrazin.

Thilo Sarrazin (73) hat es wieder geschafft. Sein neues Buch „Feindliche Übernahme - wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht“ ist noch gar nicht erschienen, und schon ist der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbank-Vorstand wieder in aller Munde. SPD-Bundesvize Ralf Stegner drohte ihm bereits mit einem neuen Parteiausschlussverfahren: „Wer die Grundprinzipien von Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität missachtet, hat in der SPD keine Heimat“, sagte Stegner der FAS. Ex-NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans (SPD), immer noch einer der bekanntesten Köpfe der NRW-SPD, sagte unserer Redaktion: Sarrazins Thesen stehen nicht nur gegen die SPD, sondern auch gegen das Grundgesetz.“ Sarrazin missbrauche seine SPD-Mitgliedschaft, weil sie Aufmerksamkeit und Profit verspreche. „Wäre das nicht so, würde er gehen. So muss wohl die Partei den Schritt tun“, so Walter-Borjans,.