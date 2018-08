Sahra Wagenknecht: "Deutschland muss seine Fachkräfte selbst ausbilden"

Berlin Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hat sich gegen das geplante Einwanderungsgesetz für Fachkräfte ausgesprochen. Grund des Arbeitskräftemangels sei ein unterfinanziertes Bildungssystem in Deutschland.

Die Initiatorin der linken Sammlungsbewegung "Aufstehen" fügte hinzu, Internationalismus bedeute nicht "Abwerbung der Mittelschicht aus armen Ländern, um hier Lohndumping zu betreiben". Die EU habe sich bereits durch die Osterweiterung "in ein Instrument der Lohndrückerei verwandelt". Die globale Migration verschärfe das Problem zusätzlich.

Wagenknecht will Anfang September ihre Sammlungsbewegung "Aufstehen" offiziell vorstellen. Die Linken-Politikerin will damit nach eigenen Angaben keine neue Partei gründen, sondern die Voraussetzung für neue linke Mehrheiten in der Politik schaffen. Der "FAS" sagte Wagenknecht, es gehe auch darum, angewanderte Wähler von der AfD zu den linken Parteien zurückzuholen. Viele wählten die AfD aus Protest, "das sind keine Rassisten, sondern Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen", sagte die Politikerin.