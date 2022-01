Kritik an Integrationspolitk : Islamforscherin wirft Ampel Einknicken vor islamischen Lobbygruppen vor

Kritik an Integrationspolitk

Zürich Mit deutlichen Worten kritisiert die Islamforscherin Susanne Schröter die angekündigte Integrationspolitik der Ampel-Koalition. Statt des Prinzips "Fördern und Fordern" erkläre die neue Regierung den Verzicht auf das Einfordern integrativer Leistungen von Migranten.

Das schreibt Schröter in einem Beitrag für die "Neue Zürcher Zeitung". "Das Gelingen der Integration wird jetzt ausschließlich als Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft verstanden."

Das schärfste Instrument dieses "Plans für eine verordnete gesellschaftliche Umgestaltung" seien Antidiskriminierungsrichtlinien gegen "gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit", die sich an Forderungen von Lobbyorganisationen ausrichteten. "Zahlreiche muslimische NGO und ihre Unterstützer haben es verstanden, die Selbstanklage bürgerlicher Kreise, die sich schon deshalb für rassistisch halten, weil sie weiß und nichtmuslimisch sind, optimal für sich zu nutzen", so die Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam an der Frankfurter Goethe-Universität.