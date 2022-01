„Endlich ist dieses Dreckschwein weg“ : AfD-Politiker beleidigt verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Sassoli

Berlin/Brüssel Der AfD-Europaabgeordnete Nicolaus Fest soll den EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli in einer Whatsapp-Gruppe schwer beschimpft haben. Fest soll den Verstorbenen als „Dreckschwein“ tituliert haben. AfD-Cjef Meuthen nennt die Äußerung unentschuldbar.

Auf dpa-Nachfrage sagte Fest am Mittwoch zunächst, er bestätige nichts. Bei Facebook schrieb er später, das in Stellungnahmen und Nachrufen zu Sassoli gezeichnete Bild sei unvollständig. Dieser habe „den gemeinschaftlichen Betrug bei Tagegeldern zweier italienischer Abgeordneter“ gedeckt und in der Sache eines in Kindesmissbrauch verwickelten schwedischen Abgeordneten geschwiegen.