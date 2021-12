Gott und die Welt : Wie der Islam zur Impfpflicht steht

In einer langen Warteschlange stehen Menschen vor einem Impfbus an der Sehitlik-Moschee in Berlin-Kreuzberg an. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Meinung Ist die weltweite Verbreitung von Covid-19 eine Form der Läuterung und Prüfung durch Gott? Der Koran hat darauf eine andere Antwort – die auch die Frage nach einer Impfpflicht durch den Staat erübrigt.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie hat einmal mehr die sogenannte Theodizee-Frage aufgeworfen: Wieso lässt Gott das Böse in der Welt geschehen? Gott ist doch allmächtig und meint es gut mit uns Menschen. Wieso greift er dann nicht in die Welt ein, um so ein Virus zu beseitigen? Zu Beginn der Pandemie, als das Virus islamische Länder noch nicht erreicht hatte, hieß es dort aus einigen theologischen Kreisen: „Das ist eine Strafe Gottes, die sich gegen Ungläubige richtet.“ Bald verbreitete sich allerdings das Virus auch in islamischen Ländern, nun lautet das Argument: „Das ist sowohl eine Form der Läuterung als auch der Prüfung durch Gott. Durch die Pandemie sollen Menschen zurück zu Gott finden und zugleich geprüft werden, ob sie Vertrauen in Gott haben und sich in Geduld üben können.“