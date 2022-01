Corona-Infektionswelle : Erstmals mehr als 80.000 Neuinfektionen

Probe für Corona-Tests. (Archiv) Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Berlin Die Infektionszahlen kennen derzeit nur eine Richtung: steil nach oben. Omikron verbreitet sich rasant. Nun wurde ein Rekord gebrochen. In Betrieben der kritischen Infrastruktur ist die Lage bislang entspannt.

Mit der raschen Verbreitung der Omikron-Variante schießen die Corona-Fallzahlen auf Rekordhöhe. Die Zahl der binnen eines Tages übermittelten Neuinfektionen überschritt nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Mittwochmorgen erstmals die Schwelle von 80.000. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI demnach 80.430 Fälle in 24 Stunden. In Kraftwerken und anderen Betrieben der sogenannten kritischen Infrastruktur gibt es dem Vernehmen nach aber noch keine Personalengpässe aufgrund vermehrter Quarantänefälle.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, in dem viele wichtige Unternehmen für die Versorgung der Bevölkerung mit Strom, Wasser und Wärme organisiert sind, begrüßte Vorkehrungen der Bundesregierung für eine noch höhere Infektionswelle. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, sagte unserer Redaktion: „Stand heute ist die Lage in den Unternehmen noch entspannt. Die Unternehmen haben die aktuelle Lage genau im Blick und bewerten sie regelmäßig neu.“ Das gelte insbesondere für die Unternehmensbereiche wie die Leitwarten oder den Entstörungsdienst, die zentral seien für die sichere Gewährleistung der Energie- und Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. „Wichtig ist, dass die Unternehmen im Fall von personellen Engpässen schnell und flexibel handeln können, um den Einsatz des betriebsnotwendigen Personals sicher zu stellen. Die bestehenden Pandemiepläne sehen hierfür verschiedene Maßnahmen vor“, sagte Andreae. Die nun beschlossene, generelle Quarantänezeitverkürzung sei eine sinnvolle Unterstützung, um mögliche Personalengpässe zu verhindern. „Ob diese ausreicht, kann heute noch niemand mit Sicherheit sagen“, so die BDEW-Vorsitzende. Daher seien darüber hinaus für Engpasssituationen auch Ausnahmen bei Arbeitszeitregelungen erforderlich, um bei der Personalplanung flexibel auf kurzfristige Ausfälle reagieren zu können.

Auch auf den Intensivstationen spiegelt sich die Omikron-Welle bislang nicht wider. Die Zahl der Corona-Patienten ging dort seit Mitte Dezember von rund 4900 kontinuierlich zurück, mit Stand Mittwoch waren es 3050. Zum Vergleich: Am Höhepunkt der zweiten Welle waren es mehr als 5700 gewesen. Allerdings erwarten Experten, das mit deutlich zunehmenden Infektionszahlen auch die Belastung in den Kliniken steigt – insbesondere auf den Normalstationen, was zu Problemen der Patientenversorgung führen kann. Immerhin: Eine neue und noch ungeprüfte Studie aus den USA legte nun nahe, dass die Omikron-Variante im Vergleich zur Delta-Variante zu weniger schweren Erkrankungen und damit zu einer deutlich geringeren Zahl an Krankenhauseinweisungen führt. Daten von knapp 70.000 Infizierten lagen der Studie zugrunde, ähnliche Ergebnisse hatten Untersuchungen aus Südafrika, Großbritannien und Dänemark gebracht. Inwiefern sich die Daten auf Deutschland übertragen lassen und was das für die hiesigen Krankenhauskapazitäten bedeutet, blieb offen.

Unterdessen hat das Bundesgesundheitsministerium weitere fünf Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech für die angestrebte Beschleunigung der Corona-Impfungen in Deutschland organisiert. Insgesamt sollen damit in den drei Wochen vom 17. Januar, 24. Januar und 31. Februar rund 32 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen, wie es weiter hieß. Damit könne in den nächsten drei Wochen auch allen eine Booster-Impfung ermöglicht werden, die es wollten.

Zugleich unterstützten die deutschen Pflegerinnen und Pfleger Vorstöße für eine allgemeine Impfplicht. „Aus unserer Sicht ist eine hohe Impfquote der einzige Weg, aus der Pandemie zu kommen und schwere Krankheitsverläufe zu reduzieren“, sagte Christel Bienstein, die Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe, unserer Redaktion. „Die Kolleginnen und Kollegen in der Akut- und Langzeitpflege sind ausgebrannt. Sie leisten seit zwei Jahren Außerordentliches, riskieren ihre Gesundheit, überschreiten ihre Belastungsgrenzen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen. Es wird Zeit, dass sie endlich geschützt und unterstützt werden. Eine hohe Impfquote ist ein zentraler Aspekt dafür.“