Hans-Georg Maaßen: So könnte seine Zukunft aussehen

Berlin/München Vor den erwarteten neuerlichen Beratungen der großen Koalition zu Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen wird auch über dessen mögliche Entlassung debattiert.

Dass Seehofer Maaßen im Alleingang zum Staatssekretär macht, ist derzeit schwer denkbar. Denn die Personalie muss durchs Kabinett. Und dort, so ist es im Koalitionsvertrag festgelegt, "wird in Fragen, die für einen Koalitionspartner von grundsätzlicher Bedeutung sind, keine Seite überstimmt". Infrage käme nunmehr eine Versetzung, die keine Beförderung wäre - etwa an die Spitze einer anderen Behörde oder als Ministerialdirektor in einem Bundesministerium.