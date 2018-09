Fall Hans-Georg Maaßen: Andrea Nahles will neu verhandeln und zieht damit ihren Kopf aus der Schlinge

Berlin SPD-Chefin Nahles zieht nach massiver Kritik an der Einigung im Fall Maaßen die Notbremse. Ihre Partei drohte sonst, gegen sie aufzubegehren, gerade in NRW. Aber bisher hat Nahles nur etwas Zeit gewonnen, um mit Merkel und Seehofer noch einmal zu verhandeln.

Zahllose Briefe und E-Mails erreichten Nahles, voller Kritik und Unverständnis für das, was sie abgesegnet hatte. Da half es ihr nicht, auf Seehofers Verantwortung für diese Entscheidung hinzuweisen und dessen eigenständige Personalkompetenz zu betonen. Doch die von Kohnen verlangte Blockade im Kabinett wäre nicht zielführend, da sie nicht eintreten würde. Schließlich sind die Unionsminister in der Überzahl. Im Falle einer Abstimmung, und allein das wäre ein Novum, würde die SPD ihre Position nicht durchsetzen können, dass Maaßen nicht auch noch befördert werden dürfe - und schon gar nicht auf Kosten von Seehofers Baustaatssekretär Gunther Adler, der ausgerechnet ein SPD-Parteibuch besitzt. Andersherum hätte jedwedes Verhindern dieser Beförderung bedeutet, dass Maaßen einfach solange im Amt des Verfassungsschutzpräsidenten bliebe, bis eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger oder eben eine andere Lösung gefunden wurde. Die SPD hätte also so oder so verloren, Nahles befand sich in einer klassischen Zwickmühle. Zu dem Preis, dass gleichzeitig die seit der Regierungsbildung schwelende Debatte in der SPD um die große Koalition lauter und lauter wurde.