Zur Prävention von sexuellem Missbrauch : FDP fordert Missbrauchsbeauftragte an Schulen

FDP fordert Missbrauchsbeauftragte an Schulen

Exklusiv Berlin/Düsseldorf Im Kampf gegen sexuellen Missbrauch schlägt die FDP vor, dass Beauftragte an Schulen bei Verdachtsfällen Polizei und Jugendämter informiert. Für die Ämter fordert die Partei mehr Personal. Insbesondere die Zahl der Fälle von Kinderpornografie ist stark gestiegen.

Weil höhere Strafen keine ausreichend abschreckende Wirkung zeigten, will die FDP den Schwerpunkt im Kampf gegen sexuellen Missbrauch auf Prävention und Verhinderung legen. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Konstantin Kuhle, sagte unserer Redaktion: „Wir müssen das Entdeckungsrisiko für die Täter spürbar erhöhen.“

In einem gemeinsamen Vorstoß mit NRW-Familienminister Joachim Stamp (FDP) schlägt Kuhle vor, an Schulen einen Missbrauchsbeauftragten einzusetzen, der bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch Kontakt zu Jugendämtern und Polizei aufnimmt. „Den Schulen kommt eine besondere Bedeutung bei der Prävention von Gewalt und Missbrauch zu“, sagte der Innenpolitiker Kuhle.

Zudem sollen die Jugendämter, die in Verantwortung der Kommunen stehen, nach Vorstellung der FDP besser ausgestattet werden. „Die Jugendämter haben in einigen Bundesländern mit erheblicher Personalknappheit zu kämpfen“, sagte Kuhle. Statt einer PR-Kampagne des Bundesfamilienministeriums wäre es aus seiner Sicht besser, „wenn Bund und Länder sicherstellen, dass die Jugendämter mit genug ausgebildetem Personal versorgt sind.“ Wenn Mitarbeiter mit zu vielen komplexen Fällen belastet seien, trage das dazu bei, „dass Gewalt oder Missbrauch in der Bürokratie untergehen können“.