Reaktionen auf Amtseinführung : Berlin begrüßt Bidens ausgestreckte Hand – und schlägt ein

Berlin Die ersten deutschen Reaktionen auf die Rede des neuen US-Präsidenten zu seiner Amtseinführung sind überwiegend geprägt von Erleichterung, Begeisterung und Zuversicht - und nehmen auch Deutschland für die Wiederbelebung der Freundschaft in die Pflicht.

Mit großer Erleichterung hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf die Vereidigung von Joe Biden als 46. Präsident der Vereinigten Staaten reagiert. „Wir freuen uns darauf, die USA als unverzichtbaren Partner in vielen Fragen künftig wieder an unserer Seite zu wissen“, sagte das deutsche Staatsoberhaupt in einer Video-Botschaft, in der Steinmeier unter anderem den Kampf gegen Corona, den Klimaschutz, Sicherheit und Rüstungskontrolle ansprach.