Mindestens 23 Tote : Kampf um Wasserressourcen in Zentralasien

Kampf um Wasserressourcen in Zentralasien

Um das wichtige Wasser ist in Kirgistan und Tadschikistan ein blutiger Streit entfacht. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Bischkek/Duschanbe In Tadschikistan und Kirgistan kam es zu einer blutigen Auseinandersetzung um den Zugang zu Wasser. Dabei starben mindestens 23 Menschen, über 200 wurden verletzt.

Bei einem blutigen Grenzkonflikt um den Zugang zu Wasserressourcen sind in Zentralasien 23 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden. Die Lage in der Grenzregion zwischen den beiden Ex-Sowjetrepubliken Tadschikistan und Kirgistan sei weiter gespannt, teilten die Behörden beider Länder am Freitag mit. Kirgistan warf tadschikischen Truppen vor, Granatwerfer einzusetzen.