Gesetz für mehr Tierschutz : Kabinett bringt Verbot des Kükentötens auf den Weg

Männliche Küken sitzen in einem Korb. (Archivfoto) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Berlin In Deutschland werden jährlich 45 Millionen Küken nach dem Schlüpfen getötet. Zukünftig soll die Erkennung des Geschlechts schon am Ei erfolgen. Ab 2024 soll auch das noch weiter verschärft werden.

Das millionenfache Töten männlicher Küken in der Legehennenhaltung in Deutschland soll ab Anfang 2022 verboten sein. Das sehen Gesetzespläne von Agrarministerin Julia Klöckner vor, die das Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebracht hat. Es sei ein „bedeutender Fortschritt für mehr Tierschutz“, wenn diese unethische Praxis dann der Vergangenheit angehöre, sagte die CDU-Politikerin.