Corona-Management in Europa : Grenzkontrollen: Merkel richtet klaren Appell an EU-Partner

Berlin Die Bundeskanzlerin hat in ungewöhnlich deutlichen Worten vor erneuten Kontrollen an den deutschen Grenzen gewarnt. Merkel pocht auf engere Abstimmung im europäischen Corona-Management. Besonders relevant ist die Frage für die Grenz-Bundesländer.

Berlin. Bei den Auftritten nach der Ministerpräsidentenkonferenz hat sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) bisher nicht mit markigen Worten hervorgetan. Während sich manche Regierungschefs der Länder nach den Beratungen gerne zu großen Worten aufschwingen, referiert Merkel die neuen Beschlüsse wie immer nüchtern, ja fast technisch. Doch bei einem Thema wurde die Kanzlerin am späten Dienstagabend ungewöhnlich deutlich: bei der Frage nach erneuten Grenzkontrollen. Wenn andere europäische Länder in ihrem Corona-Management ganz andere Wege gehen sollten als Deutschland, „dann muss man auch bis zu dem Äußersten bereit sein und sagen, dann müssen wir auch wieder Grenzkontrollen einführen“, sagte Merkel nach dem Bund-Länder-Treffen.

Ihr Signal richtet sich an die europäischen Nachbarn. Am Donnerstagabend berät die Kanzlerin mit den EU-Staats- und Regierungschefs über die weitere Pandemiebekämpfung. Und offenbar treibt sie die Sorge um, dass andere Länder es mit den Corona-Maßnahmen nicht ernst genug nehmen und das Virus und seine Mutationen weiter über die Grenzen nach Deutschland wandern. „Wir können hier tun und lassen, was wir wollen. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn nicht andere synchron auch daran arbeiten“, mahnte Merkel. Deswegen müsse sichergestellt sein, dass „alle unsere Nachbarländer in die gleiche Richtung arbeiten“.