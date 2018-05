BDK-Chef André Schulz tritt nach Betrugsvorwürfen zurück

Ermittlungen dauern an

Hamburg/Berlin Das Geld habe er kassiert, die 20 Stunden dafür aber nicht gearbeitet. Deswegen wird wegen Betrugs gegen André Schulz, den Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK) ermittelt. Nun tritt er zurück.

Der unter Betrugsverdacht stehende Vorsitzende des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK), André Schulz, ist zurückgetreten. Die Vorwürfe seien haltlos, er sei deshalb davon ausgegangen, dass die Ermittlungen innerhalb kürzester Zeit eingestellt würden, hieß es am Mittwoch in einem Beitrag von Schulz auf der Internetseite des BDK. Doch noch immer sei nicht abzusehen, wann die Staatsanwaltschaft Hamburg das Verfahren zu Ende bringe. „Auf dieser Basis ist es mir nicht mehr möglich, weiterhin mein Amt als Bundesvorsitzender unbefangen ausüben zu können.“ Schulz sagte dem Radiosender NDR Info, er wolle durch den Schritt Schaden vom BDK abwenden. Der 48-Jährige will sein Amt zum 31. Mai niederlegen.