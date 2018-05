Pro Asyl warnt vor Folgen der geplanten Neuregelung des Familiennachzugs

Berlin Das Kabinett will am Mittwoch über den Familiennachzug entscheiden. Pro Asyl warnt vor den Folgen der geplanten Neuregelung. Syrische Flüchtlinge würden laut Organisation "zerrieben".

Vor dem Beschluss des Bundeskabinetts zur Neuregelung des Familiennachzugs hat die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl vor dem Gesetzentwurf gewarnt. Dieser bringe Kriegsflüchtlinge aus Syrien in eine "ausweglose Situation", erklärte sie am Mittwoch in Berlin. Familien würden "für Jahre getrennt", die Menschen "zerrieben".