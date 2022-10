Nachfolge des Neun-Euro-Tickets : Umfrage offenbart geteilte Meinung zum Preis des 49-Euro-Tickets

Eine Straßenbahn fährt an einer Straßenbahnhaltestelle an einem Ticketautomaten vorbei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Die Verkehrsminister von Bund und Ländern hatten sich am Donnerstag vergangener Woche auf das Modell als Nachfolger des 9-Euro-Tickets verständigt.

Die Meinungen zum Preis des geplanten 49-Euro-Tickets für Busse und Bahnen sind in der Bevölkerung geteilt. Nach einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov halten 38 Prozent der Menschen in Deutschland die vorgeschlagenen 49 Euro pro Monat für zu teuer. Ebenfalls 38 Prozent schätzen diesen Preis für ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket als genau richtig ein. 8 Prozent der Befragten gaben an, 49 Euro seien zu preiswert. 16 Prozent machten keine Angabe.