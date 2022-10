Politiker und ihre Tipps : Der Staat, der ungefragte Ratgeber

Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident Baden-Württembergs, hat angesicht der Energiekrise empfohlen, den Waschlappen häufiger zu nutzen. Foto: dpa/Annette Riedl

Analyse Düsseldorf Pullover, Kerzen, Waschlappen – Tipps zur Lebensführung in Krisenzeiten kommen neuerdings gerne von Politikern. Das mag gut gemeint sein, überschreitet aber nicht nur die Grenzen ihrer persönlichen Funktion.

Er sei ein überzeugter Anhänger des Säureschutzmantels der Haut, ist eine Aussage, die im Wesentlichen natürlich Medizinern, doch eher weniger Politikern zugeordnet wird. Doch Winfried Kretschmann schien diese Klarstellung kürzlich unabdinglich, der Ministerpräsident Baden-Württembergs fühlte sich vom Volk missverstanden. Seinen Hinweis mit Blick auf die Energiekrise, man müsse ja nicht dauernd duschen, da auch der Waschlappen eine „brauchbare Erfindung“ sei, nahmen dem Grünenpolitiker viele übel.

Obwohl Kretschmann also besänftigend ergänzte, er selbst handhabe das ebenso, seit er denken könne – nicht aus Energie-, sondern aus Zeitspargründen – half es wenig. Der gut gemeinte Rat wirkte aus dem Mund eines Politikers wie ihm vor allem wie: eine Besserwisserei. Dabei ist das Grünen-Urgestein keineswegs der einzige und der Ukraine-Krieg samt Energiekrise ist nicht der erste Anlass für unerbetene Ratschläge aller Art. Doch was treibt Spitzenpolitiker (es sind vor allem Männer) dazu, der Bevölkerung Lebenshilfe geben zu wollen, die immer häufiger über den eigenen Kompetenzbereich hinausgeht? Was glauben Absender wie Kretschmann zu erreichen – außer Bilder im Kopf, „die ich gar nicht haben wollte“, wie SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert jüngst kommentierte?

Info Reaktionen im Netz Empörung Kretschmanns Waschlappen-Ratschlag sorgte auch im Netz für Aufruhr. Unter dem Stichwort „#Waschlappen“ machten viele Bürger ihrem Ärger Luft. Die Tipps werden als unverschämt empfunden, die Politiker überheblich genannt. „#waschlappen statt #duschen wird uns ganz sicher nicht die notwendigen Einsparungen beim Gasverbrauch bringen“, kritisiert ein Nutzer auf Twitter. Ein anderer fragt: „Wann wird die Mehrwertsteuer auf #Waschlappen gesenkt?“ Und auch Schäubles Vorschlag, künftig zwei Pullover zu tragen, wird höhnisch kommentiert: „Besten Dank Herr Schäuble, ohne sie wäre mir der Gedanke nie gekommen“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook. Kritik Auch Politiker äußern sich verärgert über die Ratschläge ihrer Kollegen. Dietmar Bartsch zufolge verbieten sich „lässige Energiespartipps mit Pullover und Kerzen“ von Politikern angesichts der Rekordinflation. Sie „sollten ihre Worte klug abwägen“, twitterte der Linken-Fraktionschef. Zynisch äußerte sich der stellvertretende bayerischer Ministerpräsident Hubert Aiwanger auf Twitter: „Putin kann sein Gas behalten. Wir haben #Waschlappen.“

Ein Grund mag sein, Antworten auf Fragen zu haben, die mitunter auch gezielt so gestellt werden vonseiten der Medien. In unsicheren Zeiten des Krieges, der Inflation und unabsehbarer Preissteigerungen mag es im Zweifel immer besser sein, Antworten zu geben, statt Fragen offen zu lassen. Nahbarkeit spielt sicher ebenfalls eine Rolle: Volksvertreter wollen verstanden werden, aber vor allem Verständnis suggerieren. Gerade wenn es wie zuletzt etwa in Sachen Gaspreisbremse innerhalb der Ampel-Koalition immer wieder knirscht. Stabilität und Sicherheit sind in komplexen Zeiten eine gefragte Währung, und die kann eben auch einmal darin bestehen, einfache Lösungen anzubieten: Kürzer duschen, weniger heizen, oder stets Kerzen für den Stromausfall parat haben, wie Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in dieser Woche riet.

Der erfahrene CDU-Politiker ist längst nicht der einzige, der sich zu solch eher banalen Anregungen hinreißen ließ. Schon SPD-Politiker Thilo Sarrazin, damals Berliner Finanzsenator und noch weniger umstritten, empfahl in der Energiepreiskrise 2008, wärmere Kleidung zu tragen: Die Menschen würden sich schon überlegen, „ob sie mit einem dicken Pullover nicht auch bei 15 oder 16 Grad Zimmertemperatur vernünftig leben können“, sagte Sarrazin damals im Interview mit der Rheinischen Post. Der Nachschub, auch bei ihm zu Hause seien es stets nur 16 Grad gewesen, „ich habe es überlebt“, vertiefte die Gräben innerhalb der Debatte nur mehr.

Eigenen Gepflogenheiten anderen aufoktroyieren zu wollen, ist nicht immer die Absicht, oft aber die Wirkung beim Empfänger. Als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Menschen im ersten Coronajahr offiziell dazu aufrief, wie er öfter mal mit Mundspülungen zu gurgeln, um so die Viruslast zu verringern, wirkte das auf manche nicht nur übergriffig. Es war (und wurde auch im Nachhinein) nicht wissenschaftlich belegt. „Schaden tut es sicher nicht“, so der CDU-Politiker damals und mag damit recht haben. Dem Image als seriöser Fachpolitiker schaden solch halbseriöse Aufforderungen in der Regel schon.

Die Pandemie löste in besonderem Maße bei etlichen Politikern den Reflex aus, Menschen Hilfestellungen geben zu wollen: Von Heimwerktipps gegen Langeweile bis hin zu Maskenbastelanleitungen war im Internet vieles zu finden, für manchen zu viel. Von oberster Stelle verwies im Corona-Winter gar Kanzlerin Angela Merkel mit Blick auf die zu lüftenden Klassenzimmer: „Man muss sich vielleicht wirklich noch etwas Wärmeres zum Anziehen mitbringen.“ Und ergänzte: „Vielleicht macht man auch mal ‚ne kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.“ In Sachen Kleidung mischte sich auch der damalige Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller, ein: Es gebe keinen Grund, sich am 28. Dezember einen Pullover zu kaufen, „das kann man auch vorher machen“, so Müller, der die Menschen damit auf intern geplante härtere Lockdownmaßnahmen einstimmen wollte.

Ratschläge von Volksvertretern sind oft wohlwollend, vorausschauend oder zumindest für den Moment als Anpack gedacht. Warum sie dennoch oft die Grenze des Übergriffigen, Bevormundenden überschreiten, liegt auch daran, wie und in welchem Kontext sie erteilt werden. Jedes Wort kann da das Zünglein an der Waage sein – zwischen sollten, müssten, könnten liegen so einige Interpretationsspielräume für Befindlichkeiten. Von sich auf andere zu schließen, kann statt Nähe oft ein Gefälle erzeugen, die Bürger sich von oben herab betrachtet fühlen.