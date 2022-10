Bundesparteitag in Bonn​: Die Beschlüsse der Grünen im Überblick​

Bundesparteitag in Bonn

Bonn Auf ihrem ersten Präsenzparteitag seit drei Jahren haben die Grünen ihre Positionen bei zentralen Themen festgeklopft. Insbesondere die klare Vorgabe beim Thema Atom dürfte die Verständigung in der Ampel-Bundesregierung nicht einfacher machen. Wir haben die wichtigsten Beschlüsse des Parteitags zusammengefasst.

Die Grünen billigen einem möglichen Reservebetrieb der zwei noch laufenden Akw in Süddeutschland - legen aber den 15. April als endgültiges Datum für den Atomausstieg fest. Die Partei werde zudem im Bundestag keiner gesetzlichen Regelung zur Beschaffung neuer Brennelemente zustimmen. „Sie sind für eine Einsatzreserve nicht erforderlich“, steht in dem Parteitagsbeschluss.

Damit beziehen die Grünen im Streit mit der FDP, die längere Laufzeiten will, klar Position. Sie setzen auf den forcierten Ausbau der Erneuerbaren, um Deutschlands Energie-Abhängigkeit zu überwinden.

Die Grünen wollen jene in den Blick nehmen, die von der Krise am härtesten getroffen werden. Das Bürgergeld soll weiter erhöht werden, eine Kindergrundsicherung die Kinderarmut beenden. Zudem müsse Wohnen für alle bezahlbar sein - dafür soll der Schutz und das Recht von Mieterinnen und Mietern an verschiedenen Stellen gestärkt werden.