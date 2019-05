Konflikt mit dem Iran : USA erwägen Entsendung von bis zu 10.000 Soldaten in den Nahen Osten

Washington Angesichts möglicher Bedrohungen aus dem Iran erwägt das Pentagon eine Entsendung Tausender Soldaten. Es wäre ein starkes Signal für einen Politikwechsel von Donald Trump.

Im Konflikt mit dem Iran erwägt die US-Regierung die Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen Soldaten in den Nahen Osten. Das Pentagon werde dem Weißen Haus entsprechende Pläne vorlegen, teilten Regierungsbeamte am Mittwoch mit. Es gehe darum, Verteidigungsmaßnahmen angesichts möglicher iranischer Bedrohungen in der Region zu verstärken. Eine Entscheidung über eine zusätzliche Truppenentsendung sei aber noch nicht gefallen. So sei unklar, ob das Weiße Haus alle oder nur einen Teil der angeforderten Soldaten in die Region schicken würde.