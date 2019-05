Krise in Nahost : Was hinter dem Iran-Konflikt steckt

Berlin Derzeit sind die Hauptkontrahenten mit zwei Geschwindigkeiten unterwegs. Washington beschleunigt schneller als Teheran.

Das Abkommen machte sich die wirtschaftliche Krise des Irans zu nutzen, indem es die Aufhebung von Sanktionen mit dem Ende des problematischen Teils des iranischen Atomprogramms verknüpfte: Teheran sollte den Nachweis erbringen, nur noch solche Atomkomponenten zu verwenden, die für eine friedliche Nutzung der Kernenergie nötig sind. Also etwa nur sehr schwach angereichertes Uran in einer Menge von höchstens 300 Kilo. Oder nicht mehr als 130 Tonnen Schwerwasser für Atomreaktoren verwendet wird.

Seit Anfang der Präsidentschaft Trumps versuchen verschiedene Hardliner seiner Administration, eine Bombardierung des Irans in Gang zu bringen. Trump reagierte bislang zögerlich, weil er US-Soldaten eigentlich heimholen und in keine neuen militärischen Abenteuer schicken will. Zugleich unterstützt er aber auch die harte israelische Haltung gegenüber dem Iran und wirft den Verantwortlichen des Atomabkommens vor, die permanente aggressive Haltung des Irans in der Region aus dem Auge verloren zu haben. Teheran unterstützt massiv Milizen, die in Syrien Einfluss gewinnen und gegen Israel vorgehen.