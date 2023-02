US-Präsidentschaftswahl 2024 Mehrheit der Demokraten will Biden nicht erneut als Kandidat

Der Präsident verwies zuletzt immer wieder auf seine Erfolge bei der Verabschiedung von Gesetzen, dennoch geben ihm nur wenige Amerikaner gute Noten. Interviews mit den Umfrageteilnehmern deuteten darauf hin, dass viele das Alter des 80-Jährigen für eine Belastung halten. Sie erwähnten unter anderem seinen Husten und seinen Gang und stellten die Frage, ob eine jüngere Person vielleicht besser für das Amt geeignet wäre. In seiner Rede zur Lage der Nation am Dienstag bekommt Biden die Gelegenheit, Zweifel an seiner Regierungsfähigkeit auszuräumen.