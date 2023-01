Nach Dokumentenfunden Hochrangige Demokraten äußern Unmut über Biden

Der demokratische Senator Joe Manchin sagte, Biden habe viel zu bedauern. Man könne auch sagen, es sei unverantwortlich. Biden hatte Reportern am Donnerstag gesagt, er bedauere nichts daran, wie und wann die Öffentlichkeit von den Dokumenten erfahren habe. „Da war nichts“ (englisch: „There's no there there“), versicherte er, die Dokumente seien nur a falschen Ort abgelegt worden. Das Weiße Haus hatte erstmals im Januar über den Vorgang informiert. Die ersten Dokumente waren jedoch bereits im November gefunden worden.