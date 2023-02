Polen lässt bei Reparationen nicht locker Der vergiftete Streit über die deutsche Schuld

Vor allem die polnische Seite lässt nicht locker, immer wieder das Reparationsthema auf die Tagesordnung zu setzen. Er werde das Anliegen bei jeder Gelegenheit vor die Uno, den Europarat oder die Europäische Union bringen, kündigte Vizeaußenminister Arkadiusz Mularczyk noch im Dezember an. Die Nummer zwei der polnischen Diplomatie hat maßgeblich am Gutachten mitgewirkt, das die Höhe der Entschädigungszahlungen bezifferte. Erst am Wochenende legte auch der polnische Botschafter in Berlin, Dariusz Pawlos, nach. „Wir erwarten, dass wir über die Folgen des Zweiten Weltkrieges mit der deutschen Seite ins Gespräch kommen“, sagte der Vertreter des Nachbarlandes dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Die offizielle Ablehnung der konkreten Reparationsforderung durch Deutschland im Januar bezeichnete er als sehr große Enttäuschung.