Besuch in Krisen-Zeiten : Pompeo in Israel für Gespräche über Westjordanland-Annexionspläne

Jerusalem Der Kurzbesuch von US-Außenminister Pompeo fällt in eine Zeit großer Probleme. In Nahost gibt es neue Gewalt und das Coronavirus wütet. Pompeo hält die Israel-Reise dennoch für wichtig genug. Auf der Agenda steht ein Thema, das Trumps Wählerbasis elektrisiert.

US-Außenminister Mike Pompeo ist für Gespräche über israelische Annexionspläne für Teile des Westjordanlands nach Israel gereist. In Jerusalem traf er am Mittwoch mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen neuen Regierungspartner Benny Gantz zusammen. Netanjahu sagte, die Gespräche drehten sich auch um gemeinsame Sorgen über den Iran, den Kampf gegen das Coronavirus und Israels nächste Regierung. Pompeos Kurzbesuch fiel in eine Zeit neuer Spannungen: Im Süden des Westjordanlands erschossen israelische Truppen am Morgen einen jungen Palästinenser bei Zusammenstößen mit steinewerfenden Demonstranten.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums war der Jugendliche 15 Jahre alt. Vier weitere seien in der Stadt Hebron bei der Konfrontation mit israelischen Soldaten durch Schüsse verletzt worden. Das israelische Militär äußerte sich nicht. Erst am Dienstag hatte es den Tod eines Soldaten gemeldet, der bei einem Einsatz im Norden des Westjordanlands tödlich von einem Stein getroffen wurde, der von einem Dach heruntergeworfen worden war. Zehn Verdächtige seien festgenommen worden, ergänzte das Militär.

Der israelischen Zeitung „Israel Hajom“ hatte Pompeo am Dienstag gesagt, ein Treffen mit Netanjahu und Gantz sei wichtig genug, um in der Corona-Zeit für Gespräche von Angesicht zu Angesicht nach Israel zu reisen.

Da in den USA im November die Präsidentschaftswahl ansteht, wollen Hardliner in Israel die Annexionspläne rasch umsetzen. Sie setzen darauf, dass Trump mit dem Vorhaben seine proisraelische evangelikale Wählerbasis mobilisieren kann. Als sicher gilt jedoch, dass ein solcher Schritt international für Empörung sorgen würde. Die meisten Länder sehen die Siedlungen in Westjordanland und in Ostjerusalem als Verstoß gegen internationales Recht und als Hindernisse für Frieden an. Die EU hat mit Konsequenzen gedroht, sollte Israel mit den Plänen vorpreschen. Die Arabische Liga erklärte, eine Annektierung würde einem „Kriegsverbrechen“ gleichkommen. Das Treffen von Pompeo, Netanjahu und Gantz werteten Beobachter als Fingerzeig, wie viel Spielraum die US-Regierung der israelischen Regierung geben will.