Tourismus trotz Corona-Pandemie : Türkei will alle Urlauber bei Einreise testen

Ankara Das Land kommt bislang recht gut durch die Pandemie. Das soll nun dem Tourismus zugutekommen. Unter anderem soll direkt am Flughafen auf Corona getestet werden. Hotels müssen zudem einen Katalog strenger Auflagen erfüllen.

Die Türkei will jeden Touristen bei der Einreise auf das Coronavirus testen. Die Tests auf den Flughäfen und an den Grenzen würden nur zwei bis drei Minuten dauern, kündigte die Regierung am Sonntag an. Mit einem Schreiben an die Regierungen aller Länder, aus denen traditionell Urlauber in die Türkei reisen, will Ankara an diesem Montag nicht nur über die Schutzmaßnahmen an türkischen Flughäfen, Hotelbuffets und Stränden informieren, sondern auch über die Zahl der Betten auf Intensivstationen in den türkischen Urlaubsgebieten. Die Türkei will damit auf ihren Erfolgen bei der Pandemie-Bekämpfung aufbauen, um sich als sicheres Urlaubsland zu empfehlen.