Trotz Anklage Netanjahus : Israels Höchstes Gericht ebnet mit Urteil Weg für Regierungsbildung

Jerusalem Nach einem Urteil des Höchsten Gerichts Israels können die konservative Likud und das Mitte-Bündnis Blau-Weiß nun gemeinsam eine Regierung bilden. In dem Urteil wurden auch Petitionen gegen eine weitere Amtszeit von Regierungschef Netanjahu abgelehnt.

Israels Höchstes Gericht hat am Mittwochabend Petitionen gegen eine weitere Amtszeit des rechtskonservativen Regierungschefs Benjamin Netanjahu sowie ein Koalitionsabkommen zurückgewiesen. Damit ebnete das Gericht in Jerusalem den Weg für die Regierungsbildung in Israel. Die Koalitionsvereinbarung von Netanjahus Likud mit dem Mitte-Bündnis Blau-Weiß sei zwar juristisch problematisch, hieß es in dem Urteil. Dennoch gebe es gegenwärtig keinen Grund für das Gericht, sich einzumischen.